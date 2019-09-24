Частині Львова вимкнули світло: перелік адрес

Сьогодні, 24 вересня, у зв’язку із плановими ремонтними роботами в електромережах у Львові знеструмили більше двох десятків вулиць. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

Відтак із 9.00 год. до 17.00 год. без світла залишаться вулиці: Тракт Глинянський, Бігова, Поетична, Переможна, Китайська, 2-14 , Пасічна, 71а, 73, Ревуцького, 12-14, Ковалева, всі, Аркаса, всі, Бойківська, 50-56.

З 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у місті Винники будуть вулиці: Галицька, Піддубного, Горького, Теліги.

З 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у місті Львові будуть вулиці: Січинського, Врубеля.

З 10.00 год. до 17.00 год. електроенергію не отримуватимуть жителі вулиць : Коцюбинського , 7-27, 16-36, Кирила і Мефодія 22-28, 29-35.

З 12.00 год. до 15.00 год. без світла будуть вулиці: Шевченка 362, 368а, 396, 398, 400.