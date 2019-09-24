Частина Франківського району на два тижні залишиться без гарячої води

Від завтра, 25 вересня, у зв’язку з ремонтними роботами буде припинено подачу гарячої води до 56 житлових будинків Франківського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради з посиланням на ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Так, завтра, з 10.00 год, у зв’язку з реконструкцією ділянки теплової мережі на вул. Володимира Великого, буде припинено подачу гарячої води до будинків за адресами:

вул. Володимира Великого, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 83, 85, 85а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 121, 125,

вул. Бойчука, 3, 5, 8, 10,

вул. Айвазовського, 10, 12, 22,

вул. Керамічна, 4, 16,

вул. Княгині Ольги, 102,

вул. Кобилиці, 19, 27, 29, 29а,

вул. Музики, 34, 36,

вул. Симоненка, 1, 3,

вул. Кульпарківська, 117, 121, 123, 125, 129, 133а,

вул. Боткіна, 73,

вул. Граб’янки, 5, 7, 9, 13,

вул. Молдавська, 43.

Відновлення подачі гарячого водопостачання заплановано 11 жовтня з 16.30 год.