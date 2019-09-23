Вночі у Яворові 2-річна дівчинка сама ходила вулицями міста: мама дитини була у нетверезому стані

У Яворові вночі 2-річна дівчинка ходила вулицями міста сама, без супроводу дорослих. Поліцейські спільно з небайдужими громадянами розшукали маму дитини, котра у цей час перебувала у нетверезому стані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Вчора близько 23.10 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Степана Бандери у райцентрі перехожі виявили дитину – дворічну дівчинку без супроводу дорослих. На місце події негайно було скеровано працівників ювенальної превенції, дільничних офіцерів поліції та працівників інших служб. Поліцейські доставили дитину у медичний заклад для обстеження.

«Щоб встановити батьків, правоохоронці розмістили інформацію про знайдену дитину у соціальних мережах і невдовзі за вказаним телефоном зголосилась її хресна, котра повідомила особисті дані матері – місцевої мешканки віком 32 роки. Поліцейські розшукали жінку, котра у цей час перебувала у нетверезому стані», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Також у поліції додають, що дівчинка здорова. Батьки дитини будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.