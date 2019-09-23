ОСТАННІ НОВИНИ

Вночі у Яворові 2-річна дівчинка сама ходила вулицями міста: мама дитини була у нетверезому стані

Вероніка Рой

|

У Яворові вночі 2-річна дівчинка ходила вулицями міста сама, без супроводу дорослих. Поліцейські спільно з небайдужими громадянами розшукали маму дитини, котра у цей час перебувала у нетверезому стані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Вчора близько 23.10 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Степана Бандери у райцентрі перехожі виявили дитину – дворічну дівчинку без супроводу дорослих. На місце події негайно було скеровано працівників ювенальної превенції, дільничних офіцерів поліції та працівників інших служб. Поліцейські доставили дитину у медичний заклад для обстеження.

«Щоб встановити батьків, правоохоронці розмістили інформацію про знайдену дитину у соціальних мережах і невдовзі за вказаним телефоном зголосилась її хресна, котра повідомила особисті дані матері – місцевої мешканки віком 32 роки. Поліцейські розшукали жінку, котра у цей час перебувала у нетверезому стані», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Також у поліції додають, що дівчинка здорова. Батьки дитини будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...