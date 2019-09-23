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В суботу відбудеться велозаїзд «Львівська Сотка»

Вероніка Рой

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Цієї суботи, 28 вересня, у Львові та області проведуть аматорській велоівент — «Львівська Сотка. Осінь». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Очікувана кількість учасників: 600−800 велосипедистів з багатьох міст України, Білорусії, Польщі, Німеччини, Молдови, США. Триватиме велоівент з 7:30 до 18:00 год.

На учасників велопробігу чекає:

  • 100 км по чудовому асфальту;
  • двіж, драйв і приємне спілкування;
  • можливість показати собі і оточуючим, наскільки потужним виявився сезон, або чесно визнати, що провів його на розслабоні і отримати задоволення від матрасу з однодумцями.

Зазначимо, за маршрутом заїзду буде перекриття руху транспорту. Детальнішу інформацію буде повідомлено згодом.

Програма

7:30−10:15 — реєстрація (пл. Ринок 1)

10:15−10:19 – відкриття «ЛС (о)»

10:20 — старт

10:20−10:55 — урочистий парад учасників до місця технічного старту (9км), по маршруту: пл. Ринок — вул. Гнатюка — вул. Листопадового чину — вул. Митрополита Андрея — вул. Героїв УПА — вул. Кульпарківська — Сокільники

11:00 — технічний старт по маршруту у Сокільниках: Сокільники — Наварія -Пустомити — Липники — Милятичі — Вільховець — Бібрка — Стрілки — Стоки — Стрілки — Бібрка — Вільховець — Милятичі — Жирівка

13:00 — відкриття фінішу у смт. Жирівка

18:00 — закриття фінішу у смт. Жирівка

 

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