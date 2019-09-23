У мерії Львова оприлюднили графік роботи Центру підтримки підприємництва

У Львівській міській раді продовжує роботу Центр підтримки підприємництва. У ньому надають інформацію про ініціативи організацій, інфраструктури підтримки підприємництва в різних сферах, послуги, що ними надаються для сприяння розвитку бізнесу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Відтак за попередньою реєстрацією підприємці можуть отримати роз’яснення з питань:
- Реєстрації підприємницької діяльності:
Понеділок: 16:00 — 18:00 год
- Місцевих податків та зборів, єдиного податку, податку на нерухоме майно:
Середа, п’ятниця 10:00 — 12:00
- Погодження режиму роботи:
Понеділок, середа 14:00 — 16:00
- Оренди та приватизації комунального майна:
Четвер 10:00 — 12:00
- Оформлення землекористування для ведення підприємницької діяльності:
Понеділок, п’ятниця 10:00 — 12:00
- Розміщення зовнішньої реклами:
Вівторок 10:00 — 13:00
Четвер 10:00 — 12:00
- Укладення колективних договорів:
Вівторок 16:00 — 18:00
Середа 14:00 — 16:00
- Щодо фінансових програм міста підтримки суб’єктів підприємницької діяльності:
Вівторок, п’ятниця 14:00 — 16:00
- Дозвільно-погоджувальних процедур у сфері архітектури та містобудування
Понеділок, четвер 14:00 — 16:00
- Пайових внесків
Вівторок, четвер 14:00 — 16:00
- Послуги міського центру зайнятості:
Надання допомоги на започаткування власної справи безробітним
Компенсація роботодавцям за створення робочих місць
Четвер 16:00 — 18:00
Реєстрація та детальна інформація за телефоном: (032)-254−60−15.
Вероніка Рой