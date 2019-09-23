У мерії Львова оприлюднили графік роботи Центру підтримки підприємництва

У Львівській міській раді продовжує роботу Центр підтримки підприємництва. У ньому надають інформацію про ініціативи організацій, інфраструктури підтримки підприємництва в різних сферах, послуги, що ними надаються для сприяння розвитку бізнесу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відтак за попередньою реєстрацією підприємці можуть отримати роз’яснення з питань:

Реєстрації підприємницької діяльності:

Понеділок: 16:00 — 18:00 год

Місцевих податків та зборів, єдиного податку, податку на нерухоме майно:

Середа, п’ятниця 10:00 — 12:00

Погодження режиму роботи:

Понеділок, середа 14:00 — 16:00

Оренди та приватизації комунального майна:

Четвер 10:00 — 12:00

Оформлення землекористування для ведення підприємницької діяльності:

Понеділок, п’ятниця 10:00 — 12:00

Розміщення зовнішньої реклами:

Вівторок 10:00 — 13:00

Четвер 10:00 — 12:00

Укладення колективних договорів:

Вівторок 16:00 — 18:00

Середа 14:00 — 16:00

Щодо фінансових програм міста підтримки суб’єктів підприємницької діяльності:

Вівторок, п’ятниця 14:00 — 16:00

Дозвільно-погоджувальних процедур у сфері архітектури та містобудування

Понеділок, четвер 14:00 — 16:00

Пайових внесків

Вівторок, четвер 14:00 — 16:00

Послуги міського центру зайнятості:

Надання допомоги на започаткування власної справи безробітним

Компенсація роботодавцям за створення робочих місць

Четвер 16:00 — 18:00

Реєстрація та детальна інформація за телефоном: (032)-254−60−15.