У Львові перевіряють повідомлення про замінування медзакладу на Личаківській

Сьогодні, 23 вересня, близько 8.15 до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування медичного закладу на вулиці Личаківській у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

За вказаною у повідомленні адресою виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб. Правоохоронці обстежують приміщення та прилеглу територію. Також поліцейські встановлюють особу аноніма, котрий надав повідомлення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Додамо, на вулиці Личаківській у Львові, зокрема, розташований військово-медичний клінічний центр Західного регіону.