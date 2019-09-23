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У Львові перевіряють повідомлення про замінування медзакладу на Личаківській

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 23 вересня, близько 8.15 до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування медичного закладу на вулиці Личаківській у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

 

За вказаною у повідомленні адресою виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб.  Правоохоронці обстежують приміщення та прилеглу територію. Також поліцейські встановлюють особу аноніма, котрий надав повідомлення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Додамо, на вулиці Личаківській у Львові, зокрема, розташований військово-медичний клінічний центр Західного регіону.

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