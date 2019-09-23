У Львові на біс покажуть резонансне арт-кабаре Dekadance

На численні прохання глядачів у п’ятницю, 27 вересня, відбудеться повторний показ арт-кабаре Dekadance від ТанцТеатру Ірини Мазур «Життя». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Прем’єра цієї видовищної та інтригуючої програми від «Життя» відбулася торік навесні. Відтоді до артистів надходили постійні запити із проханням повторити це стильне і провокативне шоу.

«Арт-кабаре DEKADANCE – це міське фентезі, стильна провокація, мікс часів, масок, геніальності і гріха… На глядачів очікує вир пристрастей і спокус, інтриг і таємниць, пригод та авантюр.

Богемні історії в іронічній інтерпретації її таємничих свідків – львівських вампірів. А вони завжди з’являються там, де киплять пристрасть і спокуса, вирують скандали й авантюри, панують таємниці й інтриги.

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ХХІ століття чи ХІХ? Монмартр чи Академічна? Абсент чи тминівка? Мата Харі чи Альфред Редль? Пабло Пікассо чи Іван Франко? Едіт Піаф чи Рената Богданська?

Кожна відповідь – гостра й непередбачувана, як гротескний поцілунок вампіра. І допоки на вустах залишається богемний присмак, доти сповідуєш істину: «Життя прекрасне, бо життя – це кабаре!». А особливо, якщо це кабаре у постановці та у виконанні ТанцТеатру «Життя» – під незмінним керівництвом народної артистки України Ірини Мазур», – йдеться у повідомленні.

Разом із артистами «Життя» DEKADANCE творитимуть легендарний Віктор Морозов та «Голос країни», співачка Оксана Муха.

Арткабаре відбудеться 27 вересня, о 19.00 у львівському клубі «Малевич» (проспект В. Чорновола, 2).

Квитки можна придбати тут: kabare-dekadance