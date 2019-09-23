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У Брюховичах маршрутка насмерть збила 49-річного пішохода

Вероніка Рой

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Сьогодні, 23 вересня, близько 06.20 в Брюховичах на вулиці Незалежній маршрутка №8 насмерть збила 49-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, 62-річний водій рейсового автобуса «Електрон» скоїв наїзд на пішохода, 49-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

У пресслужбі Брюховицької селищної ради повідомляють, що чоловік вийшов на проїжджу частину, де немає пішохідного переходу. На місці події знаходиться автобус № 8, поліція, медексперти.

Наразі з’ясовуються обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Брюховицька селищна рада

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