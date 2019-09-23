Цього тижня у Львові стартує 30-ий Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев – 2019»

З 28 вересня по 6 жовтня у Львові відбуватиметься міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев – 2019», на якому театри з різних країн світу презентуватимуть свої вистави. Оскільки цей фестиваль є ювілейним – 30 років, на фестивалі будуть поєднані сценічні та вуличні театри.

«На 30-ий фестиваль ми підготували 25 різних заходів, які будуть відбуватися впродовж 9 днів. Це будуть вистави на вулиці і в театрах, лекції, конференція-семінар та круглий стіл. На цьогорічному «Золотиому Леві» будуть показані постановки тільки тих режисерів, які брали у ньому участь більше 10 разів. Глядачі побачать вистави з Києва, Грузії, Польщі і, звісно ж, постановки львівських театрів. Гості приїжджають з 18 країн світу. Рекомендуємо всім стежити за рекламою, нашою програмою та вже обирати ті події, які бажають відвідати», — розповів Ярослав Федоришин, директор міжнародного театрального фестивалю «Золотий лев-2019».

Традиційно фестиваль відкриється урочистою карнавальною ходою. Цей фестиваль буде вперше об’єднаний за жанрами вулиці і сцени, будуть привезені останні прем’єри відомих режисерів, формування яких, як митців відбувалися саме на цьому фестивалі. Зокрема це Єжи Зонь (Польща), Атіла Віднянський (Угорщина), Автанділ Варсімашвілі (Грузія), Якуб Видрал (Чехія), Станіслав Мойсеєв (Україна), Дмитро Богомазов (Україна) та інші.

Відтак відкриття фестивалю відбудеться 28 вересня о 16.00 масштабною карнавальною ходою за участю театрів України, Польщі, Чехії, США.

Далі впродовж дев’яти днів львів’яни та гості міста зможуть насолоджуватись неймовірним мистецьким дійством на площах Львова та в приміщеннях львівських театрів.

З детальною програмою можна ознайомитись на сайтах www.voskresinnia.com.ua та www.golden-lion.com.ua, або ж взяти програму в Львівському академічному театрі «Воскресіння».

Також у межах фестивалю відбудеться конференція-семінар на тему «Етнічність театру в Європейському просторі» за участю продюсерів, директорів міжнародних фестивалів, режисерів та критиків. Модератори програми: Szasz Zsolt (продюсер, актор, редактор журналу «Szcenarium», директор фестивалів Угорщини), Ярослав Федоришин (Заслужений діяч мистецтв України, директор-художній керівник Львівського академічного театру Воскресіння, директор міжнародного театрального фестивалю «Золотий лев») та Pino Di Buduo (директор театру «Потлах», директор міжнародного театрального фестивалю «Лабораторій та Практик»).

Квитки на всі заходи фестивалю «Золотий Лев» продаються в театрі Воскресіння, в театрах, де відбуватимуться вистави, та на сайті www.ticketclub.com.ua