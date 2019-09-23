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Сімнадцятирічний скутерист напідпитку травмувався в ДТП

Ольга Денисяка

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Вчора, 22 вересня, близько 00.25 у місті Стрий зіткнулись автомобіль «Рено Меган» та скутер, яким напідпитку керував сімнадцятирічний хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись скутер, яким керував сімнадцятирічний мешканець райцентру та автомобіль «Рено Меган», за кермом якого перебував 25-річний житель Стрия.

Внаслідок зіткнення скутерист отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом щелепи та був госпіталізований. Окрім іншого, медики діагностували у нього «алкогольне сп’яніння».

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

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