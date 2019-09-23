ОСТАННІ НОВИНИ

Rapid Trident: на Львівщині військові перейшли до активних навчань у полі

Наталя Дуляба

|

На Яворівському полігоні розпочався другий тиждень міжнародного командно-штабного навчання із залученням військ Rapid Trident -2019. Тепер військові приступили до виконання практичної фази маневрів. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному медіацентрі Міноборони.

 

До сьогодні, 23 вересня, на території Яворівського полігону тривала командно-штабна фаза, під час якої військовослужбовці якісно провели процес планування відповідно до стандартів НАТО, використовуючи при цьому технології імітаційного моделювання.

Тепер стартувала практична фаза, у межах якої військові з 14 країн повинні реалізувати усі рішення штабів у полі. Так, підрозділи, що залучені до практичного відпрацювання, вже розпочали висування у задані райони, розгорнули польові операційні бази, позиції, блок-пости тощо.

Підрозділи окремої гірсько-штурмової бригади, зведеного батальйону МВС, підрозділи Держприкордонслужби України у реальному часі відпрацьовуватимуть завдання на місцевості. Умови – майже бойові, адже їм протидіятиме унікальний підрозділ Збройних Сил України – батальйон позначення практичних дій противника, так званий OPFOR.

«Ми готуємось до дуже непростого тижня у полі. Не буде легкої перемоги, адже проти нас гратиме досвідчений, винахідливий, здатний на нешаблонні дії противник. Втім ми налаштовані саме на перемогу. На успішну реалізацію тих завдань, яке поставить перед нами штаб керівництва навчання», – розповів представник окремої гірсько-штурмової бригади підполковник В’ячеслав Скоряк.

Нагадаємо, міжнародні військові навчання Rapid Trident -2019 стартували на Львівщині 16 вересня. Вони відбуваються на території Яворівського полігону, участь у таких навчаннях беруть військовослужбовці з 14 країн світу.

Фото: Міноборони

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...