Rapid Trident: на Львівщині військові перейшли до активних навчань у полі

На Яворівському полігоні розпочався другий тиждень міжнародного командно-штабного навчання із залученням військ Rapid Trident -2019. Тепер військові приступили до виконання практичної фази маневрів. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному медіацентрі Міноборони.

До сьогодні, 23 вересня, на території Яворівського полігону тривала командно-штабна фаза, під час якої військовослужбовці якісно провели процес планування відповідно до стандартів НАТО, використовуючи при цьому технології імітаційного моделювання.

Тепер стартувала практична фаза, у межах якої військові з 14 країн повинні реалізувати усі рішення штабів у полі. Так, підрозділи, що залучені до практичного відпрацювання, вже розпочали висування у задані райони, розгорнули польові операційні бази, позиції, блок-пости тощо.

Підрозділи окремої гірсько-штурмової бригади, зведеного батальйону МВС, підрозділи Держприкордонслужби України у реальному часі відпрацьовуватимуть завдання на місцевості. Умови – майже бойові, адже їм протидіятиме унікальний підрозділ Збройних Сил України – батальйон позначення практичних дій противника, так званий OPFOR.

«Ми готуємось до дуже непростого тижня у полі. Не буде легкої перемоги, адже проти нас гратиме досвідчений, винахідливий, здатний на нешаблонні дії противник. Втім ми налаштовані саме на перемогу. На успішну реалізацію тих завдань, яке поставить перед нами штаб керівництва навчання», – розповів представник окремої гірсько-штурмової бригади підполковник В’ячеслав Скоряк.

Нагадаємо, міжнародні військові навчання Rapid Trident -2019 стартували на Львівщині 16 вересня. Вони відбуваються на території Яворівського полігону, участь у таких навчаннях беруть військовослужбовці з 14 країн світу.

Фото: Міноборони