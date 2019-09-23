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На Сколівщині електровоз наїхав на 35-річного чоловіка

Ольга Денисяка

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Вчора, 22 вересня, о 18.20  на перегоні Сколе – Велике Синьовидне електропоїзд наїхав на 35-річного місцевого мешканця. Чоловіка госпіталізували у важкому стані. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

 

В повідомленні йдеться, що в Сколівське відділення поліції 22 вересня надійшла інформація про те, що на залізниці стався наїзд на людину.

Поліцейські попередньо встановили, що о 18.20 на перегоні Сколе – Велике Синьовидне електропоїзд вчинив наїзд на 35-річного місцевого мешканця. Чоловік доставлений у лікарню з важкою політравмою та мозковою комою.

Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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