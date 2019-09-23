Гривня активно зміцнилася на готівковому ринку

Національний банк продовжує активно зміцнювати офіційний курс гривні. Станом на 23 вересня долар втратив ще 18 копійок і встановлений на рівні 24,43 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Офіційний курс гривні до євро зміцнів на 30 копійок і встановлений на рівні 26.94 грн.

Суттєве падіння валюти зафіксовано у канторах Львова. Так за долар дають в середньому дають 24.20 грн, а купують по 24.45 грн.

Натомість євро в середньому купують по 26.45 та продають по 26.88 грн.

Злотий по 5.95 – 6.15 грн відповідно.