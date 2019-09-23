Чим шкідливе для здоров’я спалювання сухої трави?

Спалювання сухої рослинності часто призводить до займання торфовищ і лісових насаджень, до винищення місць гніздування диких птахів, загибелі тварин і комах, зниження родючості ґрунту. Але, в першу чергу, спалювання трави, бадилля та інших відходів є небезпечним для здоров’я людини. Про це інформує Львівський обласний лабораторний центр МОЗ.

До складу диму, який виділяється при спалюванні трави та листя, входять: пил, чадний газ, оксид азоту, важкі метали та канцерогенні речовини.

«Дим містить пари та тверді часточки, які залишаються в повітрі в завислому стані. Токсичні пари негативно впливають на здоров’я людини, викликають подразнення слизової оболонки очей, носової порожнини, труднощі дихання, кашель, головний біль, внаслідок чого посилюються хронічні захворювання органів дихання. Особливо погано почуваються люди, які страждають на бронхіти, бронхіальну астму, риніти та тонзиліти, та люди з алергічними захворюваннями. Все це впливає на імунну систему людини..», ­– пояснюють у лабораторному центрі.

Крім цього, з тліючого листя і трави виділяється бензопірен, який здатен викликати онкологічні захворювання, діоксини, що можуть негативно впливати на порушення функції печінки, призвести до змін шкіри, при їх накопиченні в організмі може ушкоджуватись також ендокринна та нервова системи.

«У сільській місцевості мешканці в саду, на городі, присадибній ділянці використовують засоби для знищення шкідників, гризунів – пестициди та отрутохімікати, залишки яких накопичуються в стеблах рослин, бур’янів. Найбільше пестицидів містить бадилля картоплі, яке окропляється від колорадського жука. З палінням бадилля, трави, листя всі ці отруйні речовини виділяються в повітря», – зазначають у відомстві.

Також при спалюванні трави і листя нерідко спалюється і сміття, в т. ч. поліетиленові пакети і пластикові пляшки, в результаті чого в атмосферне повітря виділяються канцерогенні поліциклічні вуглеводні, які надзвичайно шкідливі для здоров’я людини.