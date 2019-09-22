Українські волейболісти пробилися у чвертьфінал Чемпіонату Європи

Чоловіча збірна Україна з волейболу продовжує переписувати власну історію особливо приємними літерами на чемпіонаті європи. Достроково виборовши путівку до 1/8 фіналу, наші хлопці не зупинилися на досягнутому та здолавши бельгійців в рідному Антверпені вийшли у 8-ку найкращих команд континенту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГО ФВУ.

Здавалося, напередодні цього матчу все грало проти України. Зустрітися на переповненій арені в Антверпені з бельгійцями, які, до того ж, мали на день більше відпочинку і, на відміну від наших хлопців, їм не потребувалося нікуди переїздити – це вже суттєвий плюс на користь «Червоних драконів».

Українці здобули вольову перемогу у стартовому сеті (25:22) і за такої ж психологічної переваги домінували до середини другого (18:11). Однак в якийсь момент у наших хлопців розлагодилося абсолютне все – від прийому до подач. Збірна Бельгії, чіпко зачепившись за свій шанс зрівняла рахунок у 2 сеті, який закінчився з рахунком 21:25, а далі повністю перехопила ігрову та психологічну ініціативу та беззаперечно тріумфувала у третьому сеті з рахунком 14:25.

Після цього головний тренер збірної України наважився на крок, який надалі відіграв чи не вирішальну роль в усьому поєдинку – випустив нового зв’язуючого Володимира Ковальчука…

Видавши потужний ривок у четвертому сеті (25:18) українська збірна відновила на табло статус-кво і перевала поєдинок у тайбрейк!

Спершу наша команда поступалася, але відчувши смак близькості історичної перемоги спромоглися знайти в собі додаткові резерви стійкості. На характері українці довели вирішальні атаки до ювелірного завершення, і путівкою до чвертьфіналу!

24 вересня в 1/4 фіналу на українців очікує ще грізніший суперник – збірна Сербії.