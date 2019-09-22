У Львові згадували людей, які в часи Голокосту рятували євреїв

Під час «Години пам’яті» у Львові згадали людей, які в часи Голокосту рятували євреїв. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними відомства, сьогодні на території колишнього табору «Янівська» в урочищі «Піски» провели меморіальний захід «Година пам’яті» — читання імен українських Праведників народів світу.

Імена Праведників зачитали представники єврейської громади Львова.

Під час заходу учасники молитвою згадали усіх, хто загинув під час Голокосту, та опісля представники єврейської громади прочитали імена українських Праведників народів світу. Так організатори акцентували, що життя триває і починається нове життя цієї території.

«Ми працюємо над цими темами протягом року — тобто це не один захід. Це екскурсії, виставки, презентації, заходи, простори міста — тому запрошуємо всіх долучатися до цих освітніх заходів і поширювати інформацію про Голокост у Львові. Бо це частина нашої спадщини, історії, тому надзвичайно важливо передавати всю інформацію, зокрема молодому поколінню. Також у нас є проект «Непочуті», де ми записуємо свідчення людей, які пройшли Голокост і терор — тож якщо у вас є такі контакти, просимо передавати їх до нас в музей «Територія терору». Минулого року ми розпочали з музейної зупинки, і попереду — дуже багато амбіційних проектів», — зазначила директорка Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору» Ольга Гончар.

Зауважимо, що сьогодні відбувається декілька меморіальних заходів у межах Європейських днів єврейської культури та спадщини.