Окупанти здійснили 13 обстрілів позицій українських захисників

За минулу добу, 21 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. А також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “СХІД” противник здійснив 8 обстрілів позицій Об’єднаних сил, а в районі відповідальності “ПІВНІЧ” ще 5 обстрілів.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.