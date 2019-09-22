На Хмельниччині п’яний водій влетів у стовп. Загинуло четверо молодих людей

У Хмельницькій області з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинуло чотири молоді людини. Про це Львівському порталу повідомили у секторі комунікації поліції Хмельницької області.

За даними відомства, аварія сталася 22 вересня близько 02.00 години на автодорозі неподалік с. Новосілка Деражнянського району.

За попередньою інформацією, 25-річний водій автомобіля Ford Mondeo не впорався та влетів електроопору і перевернувся.

В результаті ДТП четверо пасажирів машини, які сиділи на задньому сидінні, 1985, 1991, 1998 та 2001 років народження, загинули на місці події. Усі вони були жителями Деражні та Деражнянського району.

Водій «FORD MONDEO» отримав політравми та госпіталізований до місцевої лікарні. Ще один 28-річний пасажир не постраждав.

За попередніми даними, водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На місці події працює слідчо-оперативна група. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Водієві загрожує до десяти років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами.