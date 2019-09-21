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Вірші, електроніка, джаз: чим дивуватиме Ніч поезії та музики non-stop

Андрій Котенський

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У ніч з 21 на 22 вересня відбудеться одна з найпопулярніших акцій головного культурного фестивалю країни. Організатори Ночі поезії та музики non-stop на 26 Book Forum готують оригінальну концепцію і дещо оновлюють формат. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

На відвідувачів чекають автори з 10 країн світу, найяскравіші зірки української джазової та електронної сцени і абсолютно безкоштовний вхід.

Унікальний формат та незабутня атмосфера зробили «Ніч поезії та музики non-stop» однією з найвідвідуваніших подій фестивалю. Традиційно акція поєднає актуальну поезію з прогресивною музикою відомих українських гуртів.

Подія відбудеться у нічному клубі «Picasso», що на вул. Зеленій, 88. Початок о 22:00 год.

Вперше музика лунатиме у режимі non-stop упродовж усієї ночі. Музиканти супроводжуватимуть виступи поетів своєю грою. Це одна з новинок оновленого формату.

Свої вірші декламуватимуть поети з 10 країн. Музичне наповнення забезпечать зірки джазової та електронної сцени. Хедлайнери Ночі — Laura Marti & Volodymyr Kaminskiy та співачка Alloise.

Ніч поезії та музики non-stop також готує «Годину прем’єр». Акція стане можливістю для молодих і поки невідомих гуртів виступити на великій сцені. Цього разу таких буде два — Vendeio та DivAdzhu. Для обох колективів Ніч поезії та музики non-stop є майданчиком для знайомства великої публіки зі своєю творчістю.

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