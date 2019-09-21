У Львові відбудеться Всеукраїнський форум людей поважного віку «Золоті роки». На учасників чекає насичена програма заходів: заплановані панельні дискусії та презентації, роботи в секціях, урочиста хода та інше. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Заходи розпочнуть 22 вересня з урочистої ходи людей поважного віку. Хода пройде від Оперного театру до пам’ятника Тарасові Шевченку. Очікують близько 1 тисячі осіб. Час проведення: 15.30 — 16.30 год. (15.30 — збір учасників, 16.00 — старт ходи). Опісля — урочисте відкриття фестивалю, виступи творчих колективів.

Наступного дня, 23 вересня, заходи відбуватимуться у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (вул. Клепарівська, 35). У цей день заплановано:

10.00 — 10.15 — Урочисте відкриття форуму.

10.15 — 11.15 — Панельна дискусія «Неформальна освіта людей поважного віку». Учасники: Мирослава Багінець, м. Сколе; Наталка Бондаренко, м. Слов’янськ; Анна Моргун, м. Вінниця; Ігор Кобрин, Віталій Брославський, м. Львів.

11.20 — 12.00 — Презентація щодо стратегії підтримки та розвитку людей поважного віку.

12.00 — 13.00 — Міжнародний досвід і співпраця: Маріуш Вішневскі (Польща); Богдан Рудко (Польща); Едмундас Даубарас (Литви); Ян Бутала (Словаччина); Островські Ігор та Катерина.

15.00 — 16.30 — Робота в секціях:

«Держава — це я» (Оксана Коваль) — Львівська міська рада, мала сесійна (230 ауд.)

«Як залучити кошти» (Оксана Дащаківська) — ЛНУ імені Івана Франка

«Культурна спадщина» (Олег Березюк) — Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка

«Здорове та активне довголіття» (Василь Безпаленко) — Львівський державний університет фізичної культури

«Власний бізнес» (Любов Максимович) — Центр підприємництва

«Медіаграмотність» (Ксенія Клим) — ЛКП «Львівське радіо»

«Нові тренди в індустрії моди» (Олеся Марчук) — ТЦ Вернісаж

«Волонтерство у поважному віці» (Микола Крупей) — Софтсерв

«Пізнавально-краєзнавчі мандрівки» (Ігор Гобеліт) — Театр «Воскресіння».

Наступного дня, 24 вересня, у великій залі Міського палацу культури ім. Гната Хоткевича з 10.00 до 18.00 год. триватиме Фестиваль людей поважного віку «Золоті роки».