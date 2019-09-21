У Львові відбудеться Всеукраїнський форум людей поважного віку «Золоті роки». На учасників чекає насичена програма заходів: заплановані панельні дискусії та презентації, роботи в секціях, урочиста хода та інше. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.
Заходи розпочнуть 22 вересня з урочистої ходи людей поважного віку. Хода пройде від Оперного театру до пам’ятника Тарасові Шевченку. Очікують близько 1 тисячі осіб. Час проведення: 15.30 — 16.30 год. (15.30 — збір учасників, 16.00 — старт ходи). Опісля — урочисте відкриття фестивалю, виступи творчих колективів.
Наступного дня, 23 вересня, заходи відбуватимуться у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (вул. Клепарівська, 35). У цей день заплановано:
10.00 — 10.15 — Урочисте відкриття форуму.
10.15 — 11.15 — Панельна дискусія «Неформальна освіта людей поважного віку». Учасники: Мирослава Багінець, м. Сколе; Наталка Бондаренко, м. Слов’янськ; Анна Моргун, м. Вінниця; Ігор Кобрин, Віталій Брославський, м. Львів.
11.20 — 12.00 — Презентація щодо стратегії підтримки та розвитку людей поважного віку.
12.00 — 13.00 — Міжнародний досвід і співпраця: Маріуш Вішневскі (Польща); Богдан Рудко (Польща); Едмундас Даубарас (Литви); Ян Бутала (Словаччина); Островські Ігор та Катерина.
15.00 — 16.30 — Робота в секціях:
«Держава — це я» (Оксана Коваль) — Львівська міська рада, мала сесійна (230 ауд.)
«Як залучити кошти» (Оксана Дащаківська) — ЛНУ імені Івана Франка
«Культурна спадщина» (Олег Березюк) — Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка
«Здорове та активне довголіття» (Василь Безпаленко) — Львівський державний університет фізичної культури
«Власний бізнес» (Любов Максимович) — Центр підприємництва
«Медіаграмотність» (Ксенія Клим) — ЛКП «Львівське радіо»
«Нові тренди в індустрії моди» (Олеся Марчук) — ТЦ Вернісаж
«Волонтерство у поважному віці» (Микола Крупей) — Софтсерв
«Пізнавально-краєзнавчі мандрівки» (Ігор Гобеліт) — Театр «Воскресіння».
Наступного дня, 24 вересня, у великій залі Міського палацу культури ім. Гната Хоткевича з 10.00 до 18.00 год. триватиме Фестиваль людей поважного віку «Золоті роки».
Андрій Котенський