У Львові відбудеться Відкриття Пластового року

У неділю, 22 вересня, у центрі Львова відбудеться Відкриття Пластового року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Пластуни Львова традиційно відвідають Літургію в гарнізонному храмі свв. Петра і Павла. Опісля вирушать до площі Ринок. Саме там о 13:00 год пройде офіційна церемонія Відкриття Пластового року.

Продовження свята відбудеться у сквері біля пам’ятника В. Чорноволу, де функціонуватиме пластовий ярмарок, проводитимуться мистецькі майстер-класи. Окремо працюватиме інформаційний центр, де кожен зможе дізнатися все про Пласт, а також заповнити анкету вступу до організації.

Програма Відкриття Пластового року 2019

11:00 — 12:30 — Служба Божа (храм свв. Петра і Павла).

12:30 — 13:00 — організована хода до Площі Ринок, формування лави.

13:00 — 14:00 — офіційне Відкриття пластового року.

13:00 — 18:00 — функціонування пластового містечка в сквері біля Львівської обласної державної адміністрації.

14:30 — 17:30 — теренова гра (квест) (біля Порохової вежі).

18:00 — 21:00 — вечірка ULAULA Party в палаці ім. Гната Хоткевича.