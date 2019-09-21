У Львові через несправність літака Ryanair затримався рейс до Дюссельдорфа

У аеропорту «Львів» затримався рейс авіакомпанії Ryanair до Дюссельдорфа, який був відкладений на невизначений термін через поломку повітряного судна, передає кореспондент Львівського порталу.

Як повідомляє прес-служба летовища, рейс RYR5439 Львів –Дюссельдорф затримується з вильотом зі Львова у зв’язку з технічною несправністю (пожежний індикатор – ред.).

«Очікували на літак з Лондона для усунення несправностей (15-10LT), який привіз техніків і запчастини», – йдеться у повідомленні.

Пасажирам, які не змогли вчасно вилетіти до Німеччини було надано харчування.

Як відомо виліт до Дюссельдорфа був запланований на 09.40.

За даними навігаційної системи flightradar24, повітряне судно уже на ходу і вилетіло за місцем призначення.