На Володимира Великого горіла багатоповерхівка

Львівські вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі багатоповерхівки на вулиці Володимира Великого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, повідомлення про пожежу надійшло 21 вересня о 00:34. Пожежа виникла в квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Володимира Великого.

Як з’ясувалось на місці виклику, пожежа сталась на кухні квартири. До прибуття вогнеборців до місця виклику, власник квартири, чоловік 1962 року народження намагався самостійно ліквідувати загорання, проте це йому не вдалось. Рятувальники вивели чоловіка на свіже повітря, та о 00:48 повністю ліквідували пожежу.

До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.