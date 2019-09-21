На Донбасі постраждало четверо українських захисників

За минулу добу, 20 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. Постраждало четверо українських захисників. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

За даними відомства, противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “СХІД” противник здійснив 13 обстрілів позицій Об’єднаних сил, а в районі “ПІВНІЧ” ще 6 обстрілів.

За минулу добу три військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості, один – бойове травмування.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.