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Куди піти сьогодні на 26 BookForum

Андрій Котенський

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Ніч поезії i музики non-stop та кілька топ-подій дня. Які події сьогодні відвідати на 26 BookForum. Про це Львівському порталу повідомили організатори захорду.

 

Топ-подій 21 вересня:

12:30 – Причетність до письма: Мови письма/перекладу

Локація – L’amour de trois, вул. Сербська, 11

13:00 – Тінейджери 1990-х та 2000-х: від втрат до пошуків себе Презентація книги Рімантаса Кміти «Хроніки Південного»

Локація – Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса, вул. Леся Курбаса, 3

14:00 – Дикусія «Культура як інструмент гібридної війни»

Локація – Готель Ріус, Великий зал, вул. Гнатюка, 12а

14:30 – Презентація роману «Теплі полярні ночі» Юрія Тарнавського

Локація – Кінотеатр «Коперник», вул. Коперника, 9

14:40 – «Системи анонімності». Тематична дискусія до фокусної теми 26BookForum

Локація – Готель «Жорж», камінна зала, площа Міцкевича, 1

15:00 – Дискусія «Women empowerment/ розширення прав і можливостей жінок в медіа»

Локація – Геокупол, проспект Свободи

16:00 – «Ти мені довіряєш?»: коли виникає довіра в спільнотах і як ми її втрачаємо

Локація – кінотеатр «Коперник», вул. Коперника, 9

17:30 – Ви написали книжку про мене: дискусія про посттравматичний і постромантичний синдроми в текстах

Локація – Дворик Університету банківської справи, вул. Коперника, 14

18:00 – Зробимо поезію великою знову. Читання поетів платформи Versopolis

Локація – Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса, вул. Леся Курбаса, 3

18:00 – Перфопроект: виступ музично-поетичного проекту «Landschaft» (Ульріке Альмут Зандіґ та Григорій Семенчук ) та учасників воркшопу

Локація-Львівський драматичний театр ім.Лесі Українки, велика сцена, вул.Городоцька, 36

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