Куди піти сьогодні на 26 BookForum

Ніч поезії i музики non-stop та кілька топ-подій дня. Які події сьогодні відвідати на 26 BookForum. Про це Львівському порталу повідомили організатори захорду.
Топ-подій 21 вересня:
12:30 – Причетність до письма: Мови письма/перекладу
Локація – L’amour de trois, вул. Сербська, 11
13:00 – Тінейджери 1990-х та 2000-х: від втрат до пошуків себе Презентація книги Рімантаса Кміти «Хроніки Південного»
Локація – Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса, вул. Леся Курбаса, 3
14:00 – Дикусія «Культура як інструмент гібридної війни»
Локація – Готель Ріус, Великий зал, вул. Гнатюка, 12а
14:30 – Презентація роману «Теплі полярні ночі» Юрія Тарнавського
Локація – Кінотеатр «Коперник», вул. Коперника, 9
14:40 – «Системи анонімності». Тематична дискусія до фокусної теми 26BookForum
Локація – Готель «Жорж», камінна зала, площа Міцкевича, 1
15:00 – Дискусія «Women empowerment/ розширення прав і можливостей жінок в медіа»
Локація – Геокупол, проспект Свободи
16:00 – «Ти мені довіряєш?»: коли виникає довіра в спільнотах і як ми її втрачаємо
Локація – кінотеатр «Коперник», вул. Коперника, 9
17:30 – Ви написали книжку про мене: дискусія про посттравматичний і постромантичний синдроми в текстах
Локація – Дворик Університету банківської справи, вул. Коперника, 14
18:00 – Зробимо поезію великою знову. Читання поетів платформи Versopolis
Локація – Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса, вул. Леся Курбаса, 3
18:00 – Перфопроект: виступ музично-поетичного проекту «Landschaft» (Ульріке Альмут Зандіґ та Григорій Семенчук ) та учасників воркшопу
Локація-Львівський драматичний театр ім.Лесі Українки, велика сцена, вул.Городоцька, 36
Андрій Котенський