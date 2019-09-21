До Сихова із Зарваниці привезли чудотворну ікону Божої Матері

У суботу, 21 вересня, церква Різдва Пресвятої Богородиці (УГКЦ), що на Сихові, відзначає храмовий празник. З цієї нагоди сюди привезуть ікону Божої Матері Зарваницької, тому всі охочі матимуть змогу помолитися перед святинею. Про це йдеться на офіційній сторінці храму у Facebook, передає Львівський портал.

21 вересня віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці – день, коли на світ з’явилася Діва Марія. Воно є одним із найважливіших свят у християнстві, ним розпочинається Церковний рік.

Цьогоріч святкування у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що на просп. Червоної Калини, 70, триватимуть кілька днів поспіль. Розпочнуться вони у п’ятницю, 20 вересня, коли до церкви привезуть ікону Божої Матері Зарваницької, а завершиться празник у понеділок, 23 вересня.

Зазначимо, що Зарваницька ікона Божої Матері є відомою святинею, яка датується серединою XVII століття. Її вважають чудотворною, адже лише протягом останніх років на Львівщині медики зафіксували 36 зцілень після молитви перед цією іконою. Перед образом молилися два Святіших Отці – Іван Павло ІІ, коли перебував в Україні, та Папа Франциск у Ватикані.

У програмі святкувань храмового празника – літургії, зустрічі з парафіянами, концерти, ярмарка, фотовиставка, дефіле в українських одностроях та мистецьке дійство у Центрі Довженка.

Львівський портал подає повний перелік заходів із нагоди храмового празника церкви Різдва Пресвятої Богородиці:

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