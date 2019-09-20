«Золоті роки». Програма форуму людей поважного віку у Львові

У Львові протягом 22 – 24 вересня проходитиме Всеукраїнський форум людей поважного віку «Золоті роки». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Заходи розпочнуть 22 вересня з урочистої ходи людей поважного віку. Хода пройде від Оперного театру до пам’ятника Тарасові Шевченку. Очікують близько 1 тисячі осіб. Час проведення: 15.30 – 16.30 год. (15.30 – збір учасників, 16.00 – старт ходи). Опісля урочисте відкриття фестивалю, виступи творчих колективів.

Наступного дня, 23 вересня, заходи відбуватимуться у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (вул. Клепарівська, 35). У цей день запланована така програма:

10.00 – 10.15 – Урочисте відкриття форуму.

10.15 – 11.15 – Панельна дискусія «Неформальна освіта людей поважного віку». Учасники: Мирослава Багінець, м. Сколе; Наталка Бондаренко, м. Слов’янськ; Анна Моргун, м. Вінниця; Ігор Кобрин, Віталій Брославський, м. Львів.

11.20 – 12.00 – Презентація щодо стратегії підтримки та розвитку людей поважного віку. Учасниця: Оксана Рубай, депутат Львівської міської ради.

12.00 – 13.00 – Міжнародний досвід і співпраця: Маріуш Вішневскі (Польща); Богдан Рудко (Польща); Едмундас Даубарас (Литви); Ян Бутала (Словаччина); Островські Ігор та Катерина.

15.00 – 16.30 – Робота в секціях:

-«Держава – це я» (Оксана Коваль) – Львівська міська рада, мала сесійна (230 ауд.)

-«Як залучити кошти» (Оксана Дащаківська) – ЛНУ імені Івана Франка

-«Культурна спадщина» (Олег Березюк) – Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка

-«Здорове та активне довголіття» (Василь Безпаленко) – Львівський державний університет фізичної культури

-«Власний бізнес» (Любов Максимович) – Центр підприємництва

-«Медіаграмотність» (Ксенія Клим) – ЛКП «Львівське радіо»

-«Нові тренди в індустрії моди» (Олеся Марчук) – ТЦ Вернісаж

-«Волонтерство у поважному віці» (Микола Крупей) – Софтсерв

-«Пізнавально-краєзнавчі мандрівки» (Ігор Гобеліт) – Театр «Воскресіння».

Наступного дня, 24 вересня, у великій залі Міського палацу культури ім. Гната Хоткевича з 10.00 до 18.00 год. триватиме Фестиваль людей поважного віку «Золоті роки».