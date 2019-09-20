Завтра віряни святкуватимуть Різдво Пресвятої Богородиці. Розклад богослужінь у храмах Львова

Завтра, 21 вересня, християни східного обряду святкують Різдво Пресвятої Богородиці. Це один з Богородичних празників, яким розпочинається церковний рік. У Львові шість храмів відзначають престольний празник з нагоди цього свята. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Розклад богослужінь

Храм Різдва Пресвятої Богородиці, УГКЦ (пр. Червоної Калини, 70)

Архиєрейська Божественна Літургія розпочнеться у суботу, 21 вересня, об 11:00. А перед цим, у п’ятницю, 20 вересня, о 17:45 відбудеться зустріч Зарваницької ікони Божої Матері.

Храм Різдва Пресвятої Богородиці, УГКЦ (Львів-Брюховичі, вул. Іздрика, 2)

11:00 — Водосвяття

12.00 — Святкова Божественна Літургія

Храм Різдва Пресвятої Богородиці, ПЦУ (Львів-Білогороща, вул Новоповітряна 21)

11:00 — Водосвятний молебень.

12:00 — Святкова Божественна Літургія

Храм Різдва Пресвятої Богородиці, ПЦУ (Львів-Кривчиці, вул. Богданівська, 1)

12:00 — Святкова Божественна Літургія

Храм Холмської ікони Божої Матері, ПЦУ (вул. Харківська, 46)

10:00 — Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить Митрополит Львівський ПЦУ Макарій, Водосвятний молебен.