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Відкриття велотраси та концерт гурту Скрябін & Юркеш: мешканців Львівщини кличуть у Карпати відсвяткувати День туризму

Вероніка Рой

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28 вересня мешканців Львівщини запрошують відсвяткувати Всесвітній день туризму посеред гір у смт Славське. Для туристів організують сходження на гору Погар, концерт гурту Скрябін & Юркеш та виступ рок-гурту «Джеки». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Програма з відзначення Всесвітнього дня туризму передбачає відкриття MTB велотраси на горі Погар у смт. Славському. Учасники здійснять сходження на гору Погар, де відбудеться офіційне відкриття нової велотраси. Рівень складності траси є низьким, довжина велотраси складає 2,14 км і має 24 трампліни. Велотраса споруджена з використанням існуючого рельєфу, з поворотами контруклонами та влаштування на ній близько 30 різнопланових дерев’яних та земляних конструкцій: трамплінів типу «дроп», «двогорбий трамплін», «волрайд», «трамплін зі столом», «поворот з контрухилом», а також необхідних дерев’яних конструкцій.

«Велотраса призначена  для любителів екстремального катання на гірському велосипеді і використовується як місце проведення велозмагань MTB. Будівництво велотраси здійснено в рамках проєкту регіонального розвитку «Велокарпатія: розвиток інфраструктури для велотуризму на Львівщині», який реалізовується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, з обласного та місцевого бюджетів», – розповіла керівник управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталя Табака.

В межах проєкту відбувається будівництво велодоріжки від смт Славсько до с. Волосянка завдовжки 6,8 км з облаштуванням стартової і фінішної локацій, а також буде розроблено велоквест згідно з маршрутом велодоріжки.

Разом з командою On3Wheel організують підйом на гору Погар і для людини з інвалідністю завдяки спеціальному візку-джульєтка.

За словами організаторів, на горі Погар влаштують активну веловечірку: велопікнік з інтерактивами, показові виступи з велотріалу під музичний супровід Dj Seve Clain. А ввечері для гостей та мешканців Славська відбудеться концерт гурту Скрябін & Юркеш та виступ рок-гурту «Джеки» на Співочому полі.

Захід відбудеться 28 вересня з 15:00 до 22:00 год.

Учасникам, які бажають долучитися до події, організують трансфер Львів-Славське-Львів, необхідно попередньо зареєструватися тут.

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