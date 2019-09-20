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У Львові визначили найкращі книги BookForum

Соломія Головіна

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У Львівському палаці мистецтв пройшла офіційна церемонія нагородження найкращих книг у рамках конкурсу «BookForum Best Book Award-2019». Про це повідомляють організатори.

 

Цьогоріч участь у конкурсі взяли 104 видавця-учасника. Книжок для розгляду було надіслано 465. Найбільш конкурентними стали такі номінації: Non-fiction, Сучасна українська проза та Література для дітей від 6-12 років. Конкурсні видання одночасно розглядалися на засіданнях малих журі у трьох містах: Львові, Києві та Харкові. Після чого велике журі у Львові обрало найкращі книжки Форуму видавців з-поміж відібраних. Окрім гран-прі та 17 переможців, достойні книжки були відзначені спеціальними та персональними відзнаками.

Гран-прі – Василь Косів «Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років», видавництво «Родовід».

Претенденти на гран-прі:

  • Богдан Логвиненко «Ukraїner. Країна зсередини», «Видавництво Старого Лева»;
  • Михайло Перун, Оксана Гайова «На скелі віри. Митрополит Андрей Шептицький», видавництва «Апріорі», «Артос».

Класична українська література – Григорій Сковорода «Байки Харківські»,видавництво «Terra Incognita».

Сучасна українська проза – Марина Гримич «Клавка», видавництво «Нора-друк».

Сучасна українська поезія – Василь Голобородько «Яблуко добрих вістей», видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

Класична іноземна література в українському перекладі – Джеффрі Чосер «Кентерберійські оповіді. Двотомник»,  видавництво «Астролябія».

Сучасна іноземна література в українському перекладі – Арундаті Рой «Міністерство граничного щастя», «Видавництво Старого Лева».

Література для дітей від 0 до 5 – Мар’яна Савка «Родинна абетка», «Видавництво Старого Лева».

Література для дітей від 6 до 8 – Колектив авторів «Фонтан казок. Сучасні українські казки», видавництво «Фонтан казок».

Література для дітей від 9-12 – Стефан Каста, Бу Моссберґ «Експедиція з мурахою Софі», видавництво «Час майстрів».

Література для підлітків – Зофія Фаб’яновська-Міцик «Банзай. Японія для допитливих», видавництво «Урбіно».

Non-fiction – Шон Керролл «Велика картина», видавництво «Фабула».

Біографія – серія «Постаті культури»: В. Панченко «Повість про Миколу Зерова», Л. Ушкалов «Чарівність енергії: Михайло Драгоманов», видавництво «Дух і літера».

Історія – Сергій Плохій «Ялта. Ціна миру», видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля».

Війна на Донбасі, анексія Криму, переселенці – Євгенія Подобна «Дівчата зрізають коси», видавництво «Люта справа».

Візуальна книга – Тетяна Павлова «Євгеній Павлов. Скрипка», видавництво «Родовід».

Комікси та графічні романи – Ярослав Світ «Троє проти Зла.
Двотомник», Комікс-студія «Світи».

Наукова література – Богдан Мисюга «Герметичні кола Карла Звіринського», Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.

Професійна література – Ігор Гнесь «Архітектура інтер`єру: 20+», видавництво Національного університету Львівська політехніка.

Фото: BookForum

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