У Львові розбудують неонатальний корпус обласної клінічної лікарні. Візуалізація

Львівська обласна клінічна лікарня відреконструює свій неонатальний корпус, що на вул. Некрасова-Чернігівській. Відповідні містобудівні умови та обмеження сьогодні, 20 вересня, видав виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, Львівська обласна клінічна лікарня отримала містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівель неонатального корпусу на вул. Личаківській, 44, вул. Чернігівській, 1, 5 та на вул. Некрасова, 1.

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Своїм рішенням виконавчий комітет встановив, що висота будівлі на вул. Личаківській, 44, вул. Чернігівській, 1, 5 після реконструкції не повинна перевищувати 16,6 м, а на вул. Некрасова, 1 – 18,1 м.

Зазначимо, будівлі, які обласна клінічна лікарня збирається розбудувати, розташовані на земельній ділянці площею 0,75 га. Вона входить у межі історичного ареалу Львова.