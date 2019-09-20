У Львові 23-річного хлопця вятували від самогубства

Сьогодні, 20 вересня, патрульні врятували 23-річного хлопця, який хотів кинутись під потяг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львовіської області.

Перехожий звернувся до поліції з повідомленням, що на вулиці Кирилівській на бордюрі під мостом над залізничною колією сидить хлопець і не реагує на звернення.

«Інспектори 1 батальйону приїхали на місце і побачили хлопця. Наблизившись до нього поліцейські запитали, що він там робить, на що той агресивно відповів, що просто сидить і нікого не чіпає. Згодом, зізнався, що чекає потяг і хоче вчинити самогубство», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські попросили хлопця встати і піднятися на верх, однак той був агресивно налаштований – відмовився і спитав, чи стрілятимуть в нього патрульні, якщо він на них нападе. Патрульні пояснили хлопцеві, що стріляти в нього ніхто не буде, а просто застосують фізичну силу.

Коли почав наближатися потяг, хлопець зробив спробу стрибнути, однак інспектори втримали його.

Витягнувши 23-річного молодого чоловіка на верх, розмова пішла вже у спокійному тоні і коли хлопець зрозумів, що з ним рахуються, погодився поїхати до медзакладу. І вже о 3 годині 30 хвилин його передали у руки медиків.

«Я психолог за освітою і одразу зрозумів, що хлопець мав серйозні наміри це зробити. Якби він хотів привернути увагу, він би ту спробу робив в такому місці де його би хтось побачив, а там була дуже мала ймовірність побачити людину вночі, яка сидить і не рухається», – розповідає старший сержант поліції Ігор Леньо.