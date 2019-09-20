Стартує міжнародний турнір з водного поло «Відкритий кубок Львова»

У Львові відбудеться масштабна ватерпольна подія – четвертий за ліком міжнародний турнір «Відкритий кубок Львова». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Ватерпольні баталії відбудуватимуться протягом трьох днів із 20 по 22 вересня у басейні СКА (вул. Клепарівська, 39 а). Переможцем «Відкритого Кубка Львова» з водного поло стане команда, яка за підсумками одноколового турніру зуміє набрати найбільшу кількість очок.

За словами організатора змагань та виконавчого директора ВК «Динамо» Ігоря Зінкевича, цього року участь у турнірі візьмуть шість команд. До Львова мали ще приїхати словаки, однак календар їхніх національних змагань співпав з нашим.

«Головне завдання на відкритого кубку Львівщини – здобуття ігрової практики для молодих гравців. Не секрет, що чимало гравців, які стали срібними призерами у минулорічному чемпіонаті України, перейшли до «Динамо», а відтак команда ЛУФК у цьому сезоні зазнає суттєвого омолодження. Кістяк нашої команди складатимуть гравці 2003-2004 року народження», – прокоментував головний тренер ЛУФК Євген Наумчик,

«До «Відкритого Кубку Львова» ми готувалися понад півтора місяці. Звичайно, ми старалися зіграти склад на тренуваннях, але без офіційних матчів та турнірів це зробити дуже складно. Зараз у нас буде така можливість, а у вболівальників буде можливість побачити оновлену і омолоджену команду. Це турнір для нас буде корисним, адже в бою ми зможемо перевірити наших гравців. Склад учасників турніру є дуже потужним, адже чого вартує лише участь учасника єврокубків з Румунії. До слова, з цією командою ми зустрічалися у Лізі Чемпіонів і програли з різницею у два голи. Румуни, можливо, будуть претендентами на перемогу, однак також не варто списувати з рахунків команду з Мінська і, звісно ж, львівське «Динамо». В загальному дуже радий, що такий ватерпольний турнір у нашому місті уже став традиційним. Це престиж не тільки нашого міста, а й держави», – додав тренер «Динамо»Олексій Шведов,

ВІДКРИТИЙ КУБОК ЛЬВОВА З ВОДНОГО ПОЛО-2019

Учасники змагань:

ВК “Динамо” Львів

CSM Corona Brasov (Румунія)

ВК “Еlektrenai Zaibas” (Литва)

ВК “Rcop Minsk” (Білорусія)

ŁSTW OCMER (Польща)

КЗ ЛОР “ЛУФК” (Україна)

Розклад змагань:

1-й день (20.09.2019):

10:00 – 11:15 – ВК «RCOP Minsk» vs ВК «CSM CORONA»

11:15 – 12:30 – ВК «Ocmer LSTW» vs ВК «Динамо» Львів»

12:30 – 13:30 – ВК «ELEKTRENAI ZAIBAS» vs КЗ ЛОР “ЛУФК”

16:00 – 17:15 – ВК «ELEKTRENAI ZAIBAS» vs ВК «CSM CORONA»

17:15 – 18:30 – ВК «Ocmer LSTW» vs ВК «RCOP Minsk»

18:30 – 19:30 – ВК «Динамо» Львів» vs КЗ ЛОР “ЛУФК”

2-й день (21.09.2019):

10:00 – 11:15 – ВК «Ocmer LSTW» vs ВК «CSM CORONA»

11:15 – 12:30 – ВК «ELEKTRENAI ZAIBAS» vs ВК «Динамо» Львів»

12:30 – 14:30 – ВК «RCOP Minsk» vs КЗ ЛОР “ЛУФК”

16:00 – 17:15 – ВК «ELEKTRENAI ZAIBAS» vs ВК «Ocmer LSTW»

17:15 – 18:30 – ВК «Динамо» Львів» vs ВК «RCOP Minsk»

18:30 – 19:30 – ВК «CSM CORONA» vs КЗ ЛОР “ЛУФК”

3-й день (22.09.2019):

11:00 – 12:00– ВК «Ocmer LSTW» vs КЗ ЛОР “ЛУФК”

12:00 – 13:15 – ВК «RCOP Minsk» vs ВК «ELEKTRENAI ZAIBAS»

13:15 – 14:30 – ВК «CSM CORONA» vs ВК «Динамо» Львів»

Нагадаємо, переможцем першого турніру стала збірна Харківської області, другого – команда з Мінська, а третього – львівські «динамівці».