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На Пустомитівщині внаслідок ДТП у лікарню потрапив 62-річний водій

Соломія Головіна

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На Пустомитівщині зіткнулися два легкові автомобілі. У результаті ДТП постраждав один з водіїв, його забрали у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інформація про аварію надійшла правоохоронцям 19 вересня.

Близько 17:35 год. на автодорозі Київ – Чоп автомобіль «Фольксваген Гольф» під керуванням  62-річного мешканця району зіткнувся з «Ауді А6», яким їхав 33-річний житель Буського району. Внаслідок ДТП потерпів старший із водіїв. Він отримав тілесні ушкодження та доставлений у лікарню.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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