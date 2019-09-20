На Пустомитівщині внаслідок ДТП у лікарню потрапив 62-річний водій

На Пустомитівщині зіткнулися два легкові автомобілі. У результаті ДТП постраждав один з водіїв, його забрали у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інформація про аварію надійшла правоохоронцям 19 вересня.

Близько 17:35 год. на автодорозі Київ – Чоп автомобіль «Фольксваген Гольф» під керуванням 62-річного мешканця району зіткнувся з «Ауді А6», яким їхав 33-річний житель Буського району. Внаслідок ДТП потерпів старший із водіїв. Він отримав тілесні ушкодження та доставлений у лікарню.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.