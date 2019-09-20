МОН планує запровадити нові умови вступу в коледжі і технікуми

В МОН опублікували проєкт Умов прийому до закладів фахової передвищої освіти у 2020 році, який передбачає спрощені програми навчання, вперше прийом сертифікатів ЗНО 4 років та вступні іспити у будь-яких комбінаціях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОН.

«У цьому проєкті ми пропонуємо кардинально новий погляд на навчання у закладах передвищої освіти. Ми докладно розписали усі механізми вступу, за якими, наприклад, українці, які давно закінчили школу, зможуть вступити до закладу та отримати професію. Нам важливо, щоб люди, які хочуть навчатися, завжди могли безперешкодно здобувати фахову передвищу освіту», – зазначив очільник директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Зокрема, в оприлюдненому проєкті пропонуються такі ТОП-8 найбільш важливих рішень:

Вступники на основі 11-ти класів зможуть подати для вступу сертифікати ЗНО з визначених предметів або складати вступні іспити на власний розсуд у будь-яких комбінаціях. У разі подачі результатів ЗНО бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25%. Вперше для вступу на основі 11-ти класів прийматимуть сертифікати ЗНО 4 років: 2017 (окрім іноземних мов), 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів. Заклади фахової передвищої освіти зможуть запропонувати вступ на навчання за скороченою програмою не тільки тим, хто має диплом кваліфікованого робітника, але й тим, хто раніше здобув вищу освіту. Передбачено можливість отримання другої, третьої та будь-якої наступної фахової освіти за бюджетні кошти. Так, вступники, які раніше вже здобували освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти держбюджету, мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту. Відшкодовувати кошти за період попереднього навчання не потрібно. Прийом заяв і документів для тих, хто вступає на базі 9-ти класів буде з 1 до 13 липня, вступні іспити та творчі конкурси – з 14 до 21 липня, зарахування на бюджет – не пізніше 18:00 29 липня. Для тих, хто вступає на базі 11-ти класів, реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 липня. Прийом заяв та документів закінчується 22 липня для тих, хто вступає на основі співбесід або вступних іспитів; 29 липня – для тих, хто вступає тільки на основі сертифікатів ЗНО. Вступні іспити та творчі конкурси проводяться з 23 до 28 липня, зарахування на бюджет – не пізніше 12:00 8 серпня. Однією з умов для зарахування всіх вступників є укладання договору про надання освітніх послуг між закладом фахової передвищої освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), зокрема під час вступу на бюджет. У разі зарахування на контракт додатково укладається договір між закладом освіти та фізичною або юридичною особою про відповідні фінансові зобов’язання.

Нагадаємо, що продовжується громадське обговорення проєкту Умов прийому до ЗВО в 2020 році. Усі охочі можуть надсилати пропозиції до 28 вересня на пошту kernychna@mon.gov.ua.