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Мешканцю Самбора загрожує до 7 років тюрми за конопляну плантацію

Ольга Денисяка

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До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 40-річного мешканця Самбірщини, який вирощував коноплі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що раніше судимий за ч.2 ст.309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) чоловік, під час іспитового строку вчинив новий злочин.

Зловмисник засадив та виростив на присадибній ділянці, розташованій у Самборі, придбане заздалегідь насіння конопель.

Під час проведення санкціонованого обшуку виявлено та вилучено 445 таких рослини.

За вчинене обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

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