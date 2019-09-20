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Львівські патрульні покарали водія за відео, які виклали у соціальну мережу

Оксана Батюк

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Патрульні притягнули до відповідальності водія Mercedes і його пасажира, який опублікував відео своїх порушень правил дорожнього руху в соціальній мережі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Як виявилося, автора відео тієї ночі вже зупиняв екіпаж патрульних, та виніс на нього постанову, за проїзд перехрестя на червоне світло.

«22-річного чоловіка викликали в управління патрульної поліції для надання пояснень, щодо решти правопорушень, які були зафіксовані на відео, вже після зупинки інспекторами.

Вчора, в управління патрульної поліції прибув автор відео та повідомив, що насправді він не перебував за кермом даного автомобіля та не вчиняв правопорушень. Як доказ чоловік надав відеозапис, який підтвердив, що після того, як екіпаж патрульних зупинив їхній транспортний засіб, він швидко помінявся місцями з водієм. Громадянин повідомив, що зробив це, щоб допомогти своєму другові, оскільки він неповнолітній та не має ще посвідчення водія. 17-річний водій, також прибув в управління патрульної поліції», – йдеться у повідомленні.

Інспектори адміністративної практики підняли всі матеріали та доказову базу, які були за даним фактом та розпочали проведення розгляду справ про вчинені адміністративні правопорушення.

За результатом розгляду, на молодика, який визнав свою провину, склали шість протоколів, а саме: за рух по тротуару, за проїзд на забороняючий сигнал світлофора, за рух по смузі для маршрутних транспортних засобів та три протоколи за здійснення цих правопорушень водієм, який не має права керувати транспортними засобами. Всі матеріали справи направлять в суд, який буде вирішувати подальшу долю особи.

Патрульна поліція Львівської області засуджує поведінку як водія, який вчиняв дані правопорушення, так і пасажирів даного автомобіля, які не зупинили свого товариша та допустили його до керування та злісного порушення правил.

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