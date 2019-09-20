Конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької: подати заявку можна до жовтня

На базі Львівської національної опери протягом 12-22 листопада проходитиме V Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зазначимо, що прийом заявок на конкурс триває до 1 жовтня. Унікальність єдиного в Україні міжнародного конкурсу оперних співаків у Львові полягає в його широкому міжнародному контексті як учасників, так і складу журі.

Змагання відбуватимуться у три тури. У запропонованій для виконання програмі 1 та 2 турів, окрім світової класики, великий акцент здійснено на українську музику – це арії із опер Дмитра Бортнянського, Семена Гулака-Артемовського, Миколи Аркаса, Миколи Лисенка, Дениса Січинського, Станіслава Людкевича, Бориса Лятошинського, Михайла Вериківського, Костянтина Данькевича, Анатолія Кос-Анатольського, Віталія Губаренка, Євгена Станковича та інших.

Особливістю конкурсу є те, що в останньому – третьому турі конкурсанти виступатимуть в операх, які є у репертуарі театру. Таким чином, глядачі зможуть відвідати виставу й підтримати виконавців, слідкувати за перебігом конкурсу можна буде також онлайн.

Співаки змагатимуться за чималий призовий фонд, що сумарно складає понад 35 тис. доларів, низку спеціальних призів та нагород.

Оцінюватимуть конкурсантів члени журі з України, Польщі, Австрії, Німеччини, Молдови та Словаччини: солістка Віденської опери Вікторія Лук’янець (Голова Журі); головний диригент Львівської національної опери Михайло Дутчак; соліст Національної опери України Олександр Дяченко; завідувач кафедри оперної академії Національної опери Варшави, голова Міжнародного вокального конкурсу ім. Станіслава Монюшка Беата Клатка (Польща); солістка Львівської національної опери Світлана Мамчур; солістка Польської Королівської опери Ольга Пасічник (Україна-Польща); піаніст, викладач-співу, художній радник Ейтан Пессен (Німеччина); головний диригент Національного театру опери та балету Молдови імені Марії Бєшу Андрій Юркевич (Україна-Молдова); директор агентства «ASART» Славомір Якубек (Словаччина); режисер, оперний співак Тарас Різняк (Секретар Журі).

Інформаційним партнером Міжнародного конкурсу оперних співаків імені Соломії Крушельницької також є міжнародна організація «Opera Europa».

Ознайомитися з умовами конкурсу та подати заявку можна до 1 жовтня можна тут.