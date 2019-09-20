Гривня активно зміцнюється на готівковому ринку

Національний банк продовжує зміцнювати офіційний курс гривні на 20 вересня. Зокрема, долар втратив три копійки і встановлений на рівні 24,61 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Офіційний курс гривні до євро зміцнів на 2 копійки і встановлений на рівні 27.24 грн.

Суттєве падіння валюти зафіксовано у канторах Львова. Так за долар дають в середньому дають 24.40 грн, а купують по 24.70 грн. Натомість євро в середньому купують по 26.80 та продають по 27.25 грн. Злотий по 6.10 – 6.21 грн відповідно.