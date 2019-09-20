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Для молоді у Верещиці проведуть фестиваль «Бабине літо»

Вероніка Рой

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У селі Верещиця Яворівського району 28 вересня проведуть молодіжний фестиваль української туристичної пісні «Бабине літо», який присвячений Всесвітньому дню туризму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Фестиваль відбудеться з метою розвитку туризму на природоохоронних територіях, збереження та формування екокультурного рівня молоді, популяризації української туристичної пісні, створення престижу та позитивного іміджу регіону Розточчя.

На фестивалі звучатимуть туристичні, українські народні та авторські пісні у виконанні студентів. Крім цього, учасники в жартівливій формі розповідатимуть бувальщини «Про студентське життя». У спільну співочу родину усіх об’єднають переспіви біля ватри під акордеон та гітару. Цього року команди фестивалю оцінюватиме журі на чолі з Леонтієм Бебешком в народі Левко Дурко», – зазначають у Львівській ОДА.

Також під час фестивалю відбудеться презентація навчальних закладів з метою ознайомлення учнівської молоді із напрямками підготовки за відповідними спеціальностями.

Місце проведення фестивалю: с. Верещиця Яворівський р-н. До с. Верещиця від Янівського цвинтаря (вул. Шевченка) у м. Львові курсує громадський транспорт. Під час заходу працюватимуть виїзні заклади харчування.

Фестиваль розпочнеться о 12:00.

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