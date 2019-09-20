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Через неприязні стосунки з священником жінка обмалювала церкву на Бродівщині

Соломія Головіна

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На Бродівщині жінка розмалювала церкву Святої Трійці, яка розташовується в одному з сіл району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Повідомлення про інцидент надійшло правоохоронцям 17 вересня. Зазначається, що зловмисниця вночі облила фарбою та вапном сходи, двері, образ над дверима, хрест та кам’яний пам’ятник.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та, дільничний офіцер поліції.

Правоохоронці протягом кількох годин встановили, що до вчинення правопорушення причетна 50-річна місцева мешканка. Як пояснила жінка, вона так вчинила через неприязні відносини зі священником.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.296 ККУ (хуліганство). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі до п’яти років.

Проводиться досудове розслідування.

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