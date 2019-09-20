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Бразильський піаніст Пабло Россі дасть сольний концерт у Львові

Андрій Котенський

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У Львівській національній філармонії з сольним концертом виступить бразильський піаніст Пабло Россі. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Учень відомої піаністки Елісо Вірсаладзе, Пабло Россі є лауреатом багатьох міжнародних змагань, серед яких став переможцем у десяти. Зокрема, у таких престижних конкурсах як Magda Tagliaferro (1998), Encuentro Internacional de Jovenes Musicos (2001) та «Ciutat de Carlet» (2002).

Пабло Россі брав участь у численних фестивалях у Бразилії та Аргентині. Від моменту свого членства в спільноті «The Keyboard Trust» (Лондон, Англія), він також виступав із концертами у США, Італії, Німеччині, Італії та Іспанії.

Перший свій конкурс виконавець виграв у семирічному віці, а вже в 11 – записав перший компакт-диск, що включав композиції Бели Бартока, Роберта Шумана, Петра Чайковського, Сергія Рахманінова, Дмитра Шостаковича та інших.

Концерт у Львові відбудеться 29 вересня, за підтримки Посольства Бразилії в Україні.

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