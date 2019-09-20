23-річний церковний злодій отримав понад три роки тюрми

Злодію із Сколівського району, який обікрав церкву на Львівщині, доведеться відсидіти за ґратами 3 роки та 6 місяців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Зловмисник у квітні цього року двічі проникав у приміщення одного із храмів у смт Брюховичі, звідки викрав нагрудний хрест вартістю 8 тис. грн, фотоапарат за 14 тис. грн та гроші зі скриньки для пожертв.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, слідчими Шевченківського відділу поліції скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного раніше судимого за злочини проти власності уродженця Сколівського району, який підозрювався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185 ККУ (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, поєднане із проникненням в інше приміщення).

Під час досудового розслідування до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відтак 11 вересня вироком Шевченківського районного суду Львова фігуранта визнано винним та засуджено до остаточного покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі.