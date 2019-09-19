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Завтра у філармонії – «Парад концертів Мирослава Скорика з присвятою»

Андрій Котенський

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У п’ятницю, 20 вересня, о 19:00 у Львівській національній філармонії відбудеться «Парад концертів Мирослава Скорика з присвятою». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Легенда української класики Мирослав Скорик – композитор, який і досі продовжує натхненно створювати нові твори. Цей концерт унікальний – у програмі звучатимуть твори, які маестро присвятив знаменитим митцям в різні роки, а виконають їх саме ці музиканти!», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, прозвучить прем’єра Концерту № 10 для скрипки з оркестром за присутності автора. Цей твір М. Скорик присвятив одному з найкращих скрипалів Галичини Марку Комонькові.

Скрипаль-віртуоз зі Швейцарії Олег Каськів виконає присвячений йому П’ятий скрипковий концерт. Другий віолончельний концерт виконає один з найвідоміших віолончелістів України – киянин Олександр Пірієв.

Також у концерті прозвучать декілька творів М. Скорика, які вже стали класикою, зокрема «Карпатський концерт». Цього вечора також виступатиме Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії.

Фото: Радіо Свобода

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