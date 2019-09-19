В Мостиському районі кінь провалився у колодязь

В селі на Мостищині надзвичайники врятували коня, який впав у криницю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

«19 вересня о 08:27 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Циків Мостиського району в приватному господарстві, в колодязь глибиною близько 8 м, впав кінь та не може самостійно вибратись», – повідомляють надзвичайники.

Рятувальники за допомогою пожежних рукавів та рятувальної мотузки обв’язали коня та за допомогою крану витягнули із колодязя. Тварину передали власнику.

Фото: ДСНС