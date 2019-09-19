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В Мостиському районі кінь провалився у колодязь

Вероніка Рой

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В селі на Мостищині надзвичайники врятували коня, який впав у криницю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

 

«19 вересня о 08:27 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Циків Мостиського району в приватному господарстві, в колодязь глибиною близько 8 м, впав кінь та не може самостійно вибратись», –  повідомляють надзвичайники.

Рятувальники за допомогою пожежних рукавів та рятувальної мотузки обв’язали коня та за допомогою крану витягнули із колодязя. Тварину передали власнику.

Фото: ДСНС

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