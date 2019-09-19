У Винниках планують відкрити амбулаторію сімейної медицини

Сьогодні, 19 вересня, під час сесії Львівської міської ради депутати прийняли ухвалу про викуп приміщення 1-го поверху житлового будинку на вул. Винна Гора, 30 у м. Винники, щоб створити там амбулаторію сімейної медицини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як пояснили в департаменті гуманітарної політики ЛМР, це приміщення, загальною площею 126,8 кв. м., є у приватній власності. Тож місто викупляє його, щоб облаштувати там амбулаторію сімейної медицини для цього житлового масиву у м. Винники. Загалом там мешкає понад 7 тисяч осіб. Планують, що в амбулаторії працюватиме 4−5 сімейних лікарів. Ціна викупу становить 2,6 млн. грн.

В управлінні охорони здоров’я ЛМР уточнили, що зараз мешканці Винник обслуговуються у 2-му поліклінічному відділенні 6-ї міської поліклініки Львова, що на вул. Галицькій, 15 (а це майже 16 тисяч осіб).