У Винниках − аварія на магістральному водогоні

Cьогодні, 19 вересня, у місті Винники тривають аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні, по якому подається вода від водозабору Плугів до міста Винники та житлового масиву Сихів. Унаслідок чого можливе тимчасове пониження тиску води у Сихівському та Личаківському районах міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради з посиланням на ЛМКП «Львівводоканал»

«Учора трапилися численні аварійні відключення від енергоспоживання насосної станції Винники, у зв’язку з чим ми отримали ситуацію з критичним розбалансуванням системи водопостачання. Зараз маємо 6 місць, де пошкоджено водогін у Винниках: вул. Забава, 71−73; біля АЗС «Манго»; біля віадуку, на території саду, в районі інтернату,також 3 пошкодження водогону у Лисиничах.», – прокоментував головний інженер ЛМКП «Львівводоканал» Анатолій Шимоняк.

Як додають у ЛМКП «Львівводоканал», 2 гілки магістрального водогону «Кривчиці-Винники» та «Винники-Довга» загальною протяжністю понад 20 км були прокладені в 80-ті роки ХХ століття є гостро аварійні і потребують заміни. Комунальне підприємство у межах виділеного бюджетного фінансування виконує заміну ділянок водогону.

Зокрема, у 2018 прокладено 1,5 км водогону Винники – Кривчиці на суму 14,8 млн. грн, і 1,1 км трубопроводу Винники – Довга на суму 9 млн. У 2019 році прокладено близько 1 км чавунного трубопроводу.

Фото: ЛМР