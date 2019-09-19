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У Шегинях прикордонники вилучили в українця дельтаплан

Вероніка Рой

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Вчора в пункті пропуску «Шегині» прикордонники вилучили в 35-річного українця розібраний дельтаплан, який він намагався нелегально перевезти через кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

 

Учора в пункт пропуску «Шегині», що на Львівщині, затримали розібраний дельтаплан. Його мікроавтобусом віз громадянин України 1984 року народження.

Як повідомляється, 35-річний водій направив мікроавтобус «зеленим коридором», де перетинають кордон ті, кому нічого декларувати. З ініціативою прикордонників мікроавтобус вивели на поглиблений огляд.

«У багажному відділенні оглядова група виявила дельтаплан без двигуна та крил. За цим фактом представники ДФС склали протокол про порушення митних правил. Виявлений вантаж вилучили», — зазначають прикордонники.

Також у відомстві додають, що від початку року на ділянці Західного регіонального управління прикордонники виявили та затримали 9 літальних апаратів, які використовувались у протиправній діяльності.

«Малі літальні апарати, як пілотовані, так і безпілотні, все частіше використовують пачкарі для транспортування контрабандного курива. Такі порушення найскладніше виявити. Ще важче припинити – затримання відбуваються зазвичай під час зльоту/посадки, або транспортування літальних апаратів та вантажу», — уточняють прикордонники.

Фото: прикордонники

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