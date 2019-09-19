У Львові повторно судитимуть 50-річну жінку, яка жорстоко вбила свого співмешканця

Повторно судитимуть 50-річну мешканку Городоцького району, котра нанесла смертельні ножові поранення своєму співмешканцю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Цьогоріч, 11 вересня, за касаційною скаргою прокуратури Львівської області Верховним Судом скасовано незаконне рішення апеляційного суду, який залишив без змін вирок місцевого суду. Відповідно до рішення останнього обвинуваченій призначено надто м’яке покарання за неодноразове нанесення тяжких тілесних ушкоджень своєму співмешканцю.

«Йдеться про інцидент, який стався у червні минулого року у Львові. Під час конфлікту 50-річна мешканка одного із сіл Городоччини умисно нанесла чоловіку 8 ножових поранень грудної клітки та черевної порожнини», – розповідають про інциденту прокуратурі.

Також у відомстві зазначають, що ці травми належать до категорії тяжких.

«Личаківським районним судом м. Львова фігурантку засуджено до 4 років позбавлення волі, із застосуванням призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. Залишаючи вказаний вирок без змін, апеляційний суд дійшов до висновку, що немає підстав для призначення обвинуваченій суворішого покарання. Це при тому, що з початку 1996 року жінка тричі притягалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері життя та здоров’я людини та отримувала реальні покарання», – додають у прокуратурі.

Верховний Суд погодився із доводами прокуратури, яка вважала безпідставним призначення такого покарання, оскільки завдані зловмисницею тілесні ушкодження були небезпечні для життя у момент заподіяння, неправомірні дії скоєні повторно, а також особа обвинуваченої характеризується виключно негативно та свідчать про її підвищену суспільну небезпеку.

Відтак у кримінальному провадженні призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.