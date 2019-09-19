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У 66-річної жінки вирвали в обміннику пакет з кількома тисячами доларів

Соломія Головіна

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У Львові правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який в пункті обміну валют вирвав у жінки пакет із 3700 доларів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Як зазначається, вчора, 18 вересня, близько 18:30 год. патрульні отримали орієнтування, що хвилиною раніше трапився грабіж на площі Князя Осмомисла. 66-річна жінка здійснювала обмін валют у канторі і раптом невідомий підбіг та вирвав пакет, де були кошти в сумі 3700 доларів.

На місці події зловмисника зафіксувала камера однієї із установ. Він був разом з особою жіночої статі. Екіпажі 4 батальйону оперативно почали опрацьовувати усі прилеглі вулиці.

На площі Старий Ринок о 19:10 побачили двох осіб, які були схожі за описом. Чоловік та жінка різко змінили напрямок руху, однак патрульні їх затримали.

«33-річний чоловік та 51-річна жінка встигли переодягнутися у інший одяг, але особливі прикмети все ж видали їх. Постраждала згодом упізнала зловмисника. Грошей при них вже не було – залишили вдома неподалік і йшли на день народження», – інформують у патрульній поліції.

На місці події працювали слідчі Галицького відділу поліції. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. Подію кваліфікували за ч.1 ст.186 ККУ (грабіж).

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